Тайгер Вудс попал в ДТП (ФОТО)

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. В результате этого спортсмен получил серьезные травмы ног.

Автомобиль, за рульем которого был гольфист, перевернулся. Вудса пришлось вытаскивать с помощью инструмента спасателей. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Агент спортсмена Марк Стейнберг рассказал, что Вудс получил множественные переломы ног.

— Ему делают операцию. Мы благодарим вас за поддержку, – заявил агент.

Фернандо Алонсо сбила машина

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки. Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария). Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов.

Источник: Golf Digest