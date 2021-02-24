PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Гольфист Тайгер Вудс получил серьезные травмы в ДТП — ему делают операцию

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. В результате этого спортсмен получил серьезные травмы ног.

Тайгер Вудс

Автомобиль, за рульем которого был гольфист, перевернулся. Вудса пришлось вытаскивать с помощью инструмента спасателей. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Агент спортсмена Марк Стейнберг рассказал, что Вудс получил множественные переломы ног.

— Ему делают операцию. Мы благодарим вас за поддержку, – заявил агент.

Тайгер Вудс попал в ДТП (ФОТО)

Фернандо Алонсо сбила машина

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки. Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария).

Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов.

Источник: Golf Digest

Фото: Getty Images

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх