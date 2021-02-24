Тайгер Вудс попал в ДТП (ФОТО)

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. В результате этого спортсмен получил серьезные травмы ног.
Автомобиль, за рульем которого был гольфист, перевернулся. Вудса пришлось вытаскивать с помощью инструмента спасателей. Его госпитализировали в ближайшую больницу.
Агент спортсмена Марк Стейнберг рассказал, что Вудс получил множественные переломы ног.
— Ему делают операцию. Мы благодарим вас за поддержку, – заявил агент.
Фернандо Алонсо сбила машина
Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки. Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария).
Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов.
Источник: Golf Digest