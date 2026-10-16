В Кременчуге (Полтавская область) начал работу центр ментального здоровья всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Здесь ежегодно 4 тыс. военнослужащих, ветеранов, членов их семей смогут бесплатно получать профессиональную психологическую и психиатрическую помощь.

В Кременчуге открыли центр ментального здоровья сети Повернення: детали

Проект Повернення является примером успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений, обеспечивая доступ к бесплатной профессиональной помощи.

– Страх осуждения и предубеждения до сих пор заставляют многих умалчивать о психологических трудностях и откладывать обращение за помощью. Именно поэтому мы развиваем сеть Повернення, где каждый может получить профессиональную поддержку без страха стигматизации. Для нас важно менять не только доступность помощи, но и отношение общества к ментальному здоровью. Ведь забота о ментальном здоровье должна быть такой же естественной и важной, как забота о физическом, — отметила Светлана Гриценко, руководитель проекта Повернення.

За средства проекта проведен капитальный ремонт помещений одного из ключевых медицинских учреждений города. В центре Повернення обустроены кабинеты для индивидуальной и семейной помощи, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара, манипуляционный кабинет, рецепция и зона ожидания.

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Пространство отвечает требованиям безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, антискользящее напольное покрытие и инклюзивные санузлы.

Центр Повернення оснащен современным оборудованием, в частности, инновационной системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, материалами для арттерапии, психологическими играми, средствами сенсорной поддержки и мультимедийной техникой. Специалистам также передана профессиональная библиотека из 50 книг.

С посетителями работает мультидисциплинарная команда: врач-психолог, врачи-психиатры, клинический психолог, психолог, медсестры и регистратор. При необходимости присоединяются специалист по сопровождению ветеранов и работник больницы.

Специалисты помогают преодолевать последствия стресса, тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, трудности адаптации и другие нарушения ментального здоровья. Применяют доказательные методы, в частности когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, проводят индивидуальные, семейные и групповые консультации. При необходимости назначают медикаментозное лечение. Помощь оказывают амбулаторно или по месту жительства пациентов.

— Для военных и ветеранов Кременчуга и региона открытие центра — это, прежде всего, возможность получать профессиональную помощь рядом с домом. Наша мультидисциплинарная команда комплексно оценивает состояние человека и подбирает индивидуальный подход к лечению. Мы работаем с разными последствиями пережитого опыта войны, уделяя особое внимание конфиденциальности, безопасности и доверию. Важно, чтобы каждый нуждающийся в поддержке знал: помощь доступна, профессиональна и безвозмездна, — рассказал Артем Чернышев, заведующий центром Повернення в Кременчуге.

Сегодня всеукраинская сеть Повернення объединяет 18 центров, работающих в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.

На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров по всей Украине, которые смогут ежегодно оказывать поддержку более чем 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Адрес нового центра: г. Кременчуг, проспект Леси Украинки, 80, 4-й этаж, КНМП Больница интенсивного лечения Кременчугская.

Телефон для обращений: +380 (63) 104-45-29. Электронная почта: kremenchuk@povernennya.org.

Фото: Всеукраинская сеть Повернення

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