6 апреля произошло матч между командами Манчестер Сити — Боруссия Д. Это первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в этой паре.

Манчестер Сити уверенно обыграл Боруссию Д. Встреча прошла на поле Этихад Стэдиум в Манчестере.

Счет: 2: 1.

Составы команд

Манчестер Сити: Уокер, Гюндоган, Де Брюйне, Диас, Эдерсон, Канселу, Марез, Родри, Силва (замена — Габриэл Жезус), Стоунс, Фоден.

Боруссия Д: Аканджи, Беллингем, Геррейро, Голанд, Дахуд, Джан, Кнауфф (замена — Рейна), Морей, Ройс, Хиц, Хуммельс.

Игрок Манчестера Кевин Де Брюйне открыл счет уже на 19-й минуте матча, воспользовавшись удачной передачей Рияда Мареза.

В том же первом матче судья дважды показывал желтую карточку игрокам Боруссии Д Эмре Джан и Джуду Беллингему.

Второй гол забил игрок Боруссии Д Майко Ройс, который вовремя воспользовался передачей Голанда. Молниеносное попадания в ворота соперника случилось на 84-й минуте матча.

Точку в игре поставил игрок Манчестер Фил Фоден, который ударом с близкого расстояния попал в правый нижний угол ворот, не оставив вратарю ни единого шанса.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Заключительный матч между Манчестер Сити и Боруссией Д состоится уже 14 апреля.

В тот же вечер во второй раз встретятся футбольные команды Реал и Ливерпуль.

Ответные игры пар Порту — Челси, а также Бавария — Пари Сен-Жермен состоятся днем ​​ранее, 13 апреля.

Традиционно, только две из четырех пар пройдут в 1/2 финала Лиги чемпионов.