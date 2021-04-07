6 квітня відбувся матч між командами Манчестер Сіті – Боруссія Д. Це перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у цій парі.

Манчестер Сіті впевнено обіграв Боруссію Д. Зустріч пройшла на полі Етіхад Стедіум у Манчестері.

Рахунок: 2:1.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Вокер, Гюндоган, Де Брюйне, Діас, Едерсон, Канселу, Марез, Родрі, Сілва (заміна – Габріел Жезус), Стоунс, Фоден.

Боруссія Д: Аканджі, Беллінгем, Геррейро, Голанд, Дахуд, Джан, Кнауфф (заміна – Рейна), Морей, Ройс, Хіц, Хуммельс.

Гравець Манчестера Кевін Де Брюйне відкрив рахунок вже на 19-й хвилині матчу, скориставшись вдалою передачею Ріяда Мареза.

У тому ж першому матчі суддя двічі показував жовту картку гравцям Боруссії Д Емре Джану і Джуду Беллінгему.

Другий гол забив гравець Боруссії Д Майко Ройс, який вчасно скористався передачею Голанда. Блискавичне потрапляння у ворота суперника сталося на 84-й хвилині матчу.

Крапку в запальній грі поставив гравець Манчестера Філ Фоден, який ударом із близької відстані влучив у правий нижній кут воріт, не залишив воротареві жодного шансу.

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Завершальний матч між Манчестер Сіті та Боруссією Д відбудеться вже 14 квітня.

Того ж вечора вдруге зустрінуться футбольні команди Реал та Ліверпуль.

Матчі-відповіді Порту – Челсі, а також Баварія – Парі Сен-Жермен зіграють днем раніше, 13 квітня.

Традиційно, лише дві з чотирьох пар пройдуть до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.