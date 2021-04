Пилот австрийской команды Red Bull Макс Ферстаппен победил на втором этапе Формулы-1 сезона-2021. Гран-при Эмилии-Романьи прошло в итальянской Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

Вторую строчку пьедестала занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а третьим к финишу пришел Ландо Норрис с McLaren.

Гонку приостанавливали из-за масштабной аварии, в которую попали финский гонщик Mercedes Валттери Боттас и пилот Williams Джордж Расселл.

Остановка помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой на вторую позицию.

We didn’t have to wait long to see @LewisHamilton and @Max33Verstappen go wheel-to-wheel this weekend #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/8LYds9nVgv

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021