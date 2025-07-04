Не творчество, а пустота: Кароль резко ответила Потапу после видео с ее ИИ-изображением

Тина Кароль резко ответила Потапу, который накануне опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где использовал лицо певицы и Светланы Лободы.

Артистка назвала творчество рэпера, который сменил сценическое имя на Slavic Balagan, “пустотой, замаскированной под провокацию” и “дешевым бродяжничеством”.

Тина Кароль обратилась к Потапу

Певица отреагировала на выходку Потапа в соцсети Threads. Кароль убеждена, что когда у артиста заканчиваются идеи — он начинает паразитировать на чужих лицах, что и делает сейчас рэпер.

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— Когда клип не имеет смысла — вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал, — написала артистка.

Кароль добавила, что пока столица страдает от постоянных российских атак, Потап пытается выдать “свой фальшивый образ” за жизнь, к которой он уже не имеет никакого отношения.

— Пока Киев живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдает свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже не имеет никакого отношения. Adios amigo (Прощай, друг, — Ред.), — написала Тина.

Накануне Потап опубликовал в Instagram видео, сгенерированное искусственным интеллектом, для промо своего нового трека Asempik.

В ролике он использовал лица Тины Кароль и Светланы Лободы. Певицы были представлены в образе опоссумов. В конце видео ИИ-изображения с лицами артисток устроили драку.

— Тепловой удар или шедевр? Путешествие Slavic по пустыне вызывает разные ощущения, — подписал видео Потап.

Рэпер, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины и регулярно попадает в скандалы, так и не объяснил, зачем сгенерировал видео с лицами Кароль и Лободы.

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