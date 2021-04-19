Пілот австрійської команди Red Bull Макс Ферстаппен переміг на другому етапі Формули-1 сезону-2021. Гран-прі Емілії-Романьї відбулося в італійській Імолі на Міжнародному автодромі Енцо і Діно Феррарі.
Другу сходинку п’єдесталу посів пілот Mercedes Льюїс Гемілтон, а третім до фінішу прийшов Ландо Норріс із McLaren.
Перегони призупиняли через величезну аварію, в яку потрапили фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас та пілот Williams Джордж Расселл.
Зупинка допомогла Гемілтону ліквідувати відставання від конкурентів та прорватися з дев’ятої на другу позицію.
We didn’t have to wait long to see @LewisHamilton and @Max33Verstappen go wheel-to-wheel this weekend #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/8LYds9nVgv
— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Гран-прі Емілії-Романьї:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull)
- 2. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) — +22,000
- 3. Ландо Норріс (McLaren) — + 23,702
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) — + 25,579
- 5. Карлос Сайнс-молодший (Ferrari) — + 27,036
- 6. Даніель Ріккардо (McLaren) — + 51,220
- 7. Ленс Стролл (Aston Martin) — + 51,909
- 8. П’єр Гаслі (Scuderia AlphaTauri) — + 52,818
- 9. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — + 1:04,773
- 10. Естебан Окон (Alpine ) — + 1:05,704
Після двох стартових етапів Формули-1 в особистому заліку лідирує Льюїс Гемілтон, у якого 44 очки. Слідом розташувався Макс Ферстаппен (43). Третя сходинка у Ландо Норріса (27).
До топ-5 також входять пілот Ferrari Шарль Леклер (20) та гонщик Mercedes Валттері Боттас (16).