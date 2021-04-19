Пілот австрійської команди Red Bull Макс Ферстаппен переміг на другому етапі Формули-1 сезону-2021. Гран-прі Емілії-Романьї відбулося в італійській Імолі на Міжнародному автодромі Енцо і Діно Феррарі.

Другу сходинку п’єдесталу посів пілот Mercedes Льюїс Гемілтон, а третім до фінішу прийшов Ландо Норріс із McLaren.

Перегони призупиняли через величезну аварію, в яку потрапили фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас та пілот Williams Джордж Расселл.

Зупинка допомогла Гемілтону ліквідувати відставання від конкурентів та прорватися з дев’ятої на другу позицію.

Гран-прі Емілії-Романьї:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) — +22,000

3. Ландо Норріс (McLaren) — + 23,702

4. Шарль Леклер (Ferrari) — + 25,579

5. Карлос Сайнс-молодший (Ferrari) — + 27,036

6. Даніель Ріккардо (McLaren) — + 51,220

7. Ленс Стролл (Aston Martin) — + 51,909

8. П’єр Гаслі (Scuderia AlphaTauri) — + 52,818

9. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — + 1:04,773

10. Естебан Окон (Alpine ) — + 1:05,704

Після двох стартових етапів Формули-1 в особистому заліку лідирує Льюїс Гемілтон, у якого 44 очки. Слідом розташувався Макс Ферстаппен (43). Третя сходинка у Ландо Норріса (27).

До топ-5 також входять пілот Ferrari Шарль Леклер (20) та гонщик Mercedes Валттері Боттас (16).