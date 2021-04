Пілот австрійської команди Red Bull Макс Ферстаппен переміг на другому етапі Формули-1 сезону-2021. Гран-прі Емілії-Романьї відбулося в італійській Імолі на Міжнародному автодромі Енцо і Діно Феррарі.

Другу сходинку п’єдесталу посів пілот Mercedes Льюїс Гемілтон, а третім до фінішу прийшов Ландо Норріс із McLaren.

Перегони призупиняли через величезну аварію, в яку потрапили фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас та пілот Williams Джордж Расселл.

Зупинка допомогла Гемілтону ліквідувати відставання від конкурентів та прорватися з дев’ятої на другу позицію.

