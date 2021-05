На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде произошло возгорание.

Пожар возник на том месте, где как раз в данный момент происходит реконструкция.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о возможных жертвах пока нет.

???????????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021