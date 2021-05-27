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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

В Мадриде горит стадион Сантьяго Бернабеу

Сантьяго Бернабеу

На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде произошло возгорание.

Пожар возник на том месте, где как раз в данный момент происходит реконструкция.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о возможных жертвах пока нет.

Реконструкция стадиона Сантьяго Бернабеу

Два года назад мадридский Реал презентовал макет реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.

Новая арена сливочных должна была стать выше на 10-12 м. В здании по плану предусмотрели отель, выдвижной крышу и киберспортивные зоны.

Планировалось расширение музея мадридского Реала и установка внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона должна была остаться без изменений – 80 тыс.

Из-за реконструкции Реал весь сезон играл на резервном стадионе Альфредо Ди Стефано. На стадион Сантьяго Бернабеу сливочные планировали вернуться в следующем сезоне.

Источник: Real Madrid Info

Фото: Dreamstime

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