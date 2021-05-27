На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде произошло возгорание.

Пожар возник на том месте, где как раз в данный момент происходит реконструкция.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о возможных жертвах пока нет.

???????????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021

Реконструкция стадиона Сантьяго Бернабеу

Два года назад мадридский Реал презентовал макет реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.

Новая арена сливочных должна была стать выше на 10-12 м. В здании по плану предусмотрели отель, выдвижной крышу и киберспортивные зоны.

Планировалось расширение музея мадридского Реала и установка внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона должна была остаться без изменений – 80 тыс.

Из-за реконструкции Реал весь сезон играл на резервном стадионе Альфредо Ди Стефано. На стадион Сантьяго Бернабеу сливочные планировали вернуться в следующем сезоне.

Источник: Real Madrid Info