На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде произошло возгорание.
Пожар возник на том месте, где как раз в данный момент происходит реконструкция.
На место происшествия прибыли пожарные. Информации о возможных жертвах пока нет.
???????????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p
— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021
Реконструкция стадиона Сантьяго Бернабеу
Два года назад мадридский Реал презентовал макет реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.
Новая арена сливочных должна была стать выше на 10-12 м. В здании по плану предусмотрели отель, выдвижной крышу и киберспортивные зоны.
Планировалось расширение музея мадридского Реала и установка внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона должна была остаться без изменений – 80 тыс.
Из-за реконструкции Реал весь сезон играл на резервном стадионе Альфредо Ди Стефано. На стадион Сантьяго Бернабеу сливочные планировали вернуться в следующем сезоне.
Источник: Real Madrid Info