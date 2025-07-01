USAID официально прекращает предоставление внешней помощи с 1 июля — Рубио

С 1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает администрирование программ зарубежной помощи.

Госдеп США будет отвечать за администрирование программ иностранной помощи, которые соответствуют политическому курсу нынешней администрации и способствуют продвижению национальных интересов Соединенных Штатов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио на платформе Substack.

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USAID не будет администрировать программы иностранной помощи

Рубио подчеркнул, что такой подход позволит осуществлять эти программы “с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью”.

— С эпохой правительственной неэффективности покончено. Отныне ответственность за программы предоставления внешней помощи будет лежать на американских налогоплательщиках, — написал он в сети Х.

По его словам, важной частью нового направления является четкое определение приоритетов.

— Мы не будем извиняться за признание того, что давняя приверженность США гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики Америки превыше всего, — подчеркнул он.

Предпосылки закрытия программ USAID

Процесс реформирования деятельности USAID начался еще 24 февраля 2025 года, когда администрация Трампа инициировала массовые сокращения в агентстве, затронувшие тысячи его сотрудников.

10 марта Рубио объявил, что Государственный департамент США официально прекращает работу 83% программ USAID после шестинедельного аудита.

20 марта в администрации Трампа был разработан план значительного реформирования программы международной помощи Соединенных Штатов, который предусматривал сосредоточение финансирования на приоритетах, гармонизирующихся с геополитическими интересами страны.

7 апреля ООН выразила обеспокоенность и предупредила, что сокращение бюджетов, выделенных на оказание помощи, может привести к увеличению показателей смертности во время беременности и родов.

Расследование, проведенное изданием New York Times, показало, что по состоянию на 7 мая более половины программ USAID, которые все еще функционировали, были ориентированы на реагирование на кризисы и оказание помощи лицам, пострадавшим от катастроф и конфликтов.

Среди оставшихся программ были также инициативы, направленные на борьбу с малярией, туберкулезом и ВИЧ.

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