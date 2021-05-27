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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

У Мадриді горить стадіон Сантьяго Бернабеу

Сантьяго Бернабеу

На стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді сталося займання.

Пожежа виникла на тому місці, де триває реконструкція.

На місце події прибули пожежники. Інформації про можливі жертви поки немає.

Реконструкція стадіону Сантьяго Бернабеу

Два роки тому мадридський Реал презентував макет реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу.

Нова арена вершкових мала стати вищою на 10-12 м. У споруді за планом передбачили готель, висувний дах та кіберспортивні зони.

Планувалося розширення музею мадридського Реалу й встановлення всередині стадіону 360-ти градусного відеотабло. Місткість стадіону мала залишитися без змін – 80 тис.

Через реконструкцію Реал весь сезон грав на резервному стадіоні Альфредо ді Стефано. На стадіон Сантьяго Бернабеу вершкові планували повернутись наступного сезону.

Джерело: Real Madrid Info

Фото: Dreamstime

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