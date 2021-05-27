На стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді сталося займання.

Пожежа виникла на тому місці, де триває реконструкція.

На місце події прибули пожежники. Інформації про можливі жертви поки немає.

???????????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021

Реконструкція стадіону Сантьяго Бернабеу

Два роки тому мадридський Реал презентував макет реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу.

Нова арена вершкових мала стати вищою на 10-12 м. У споруді за планом передбачили готель, висувний дах та кіберспортивні зони.

Планувалося розширення музею мадридського Реалу й встановлення всередині стадіону 360-ти градусного відеотабло. Місткість стадіону мала залишитися без змін – 80 тис.

Через реконструкцію Реал весь сезон грав на резервному стадіоні Альфредо ді Стефано. На стадіон Сантьяго Бернабеу вершкові планували повернутись наступного сезону.

Джерело: Real Madrid Info