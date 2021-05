На стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді сталося займання.

Пожежа виникла на тому місці, де триває реконструкція.

На місце події прибули пожежники. Інформації про можливі жертви поки немає.

???????????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021