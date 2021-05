Юный мотогонщик умер перед Гран-при Италии чемпионата Moto3

Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье умер от травм после аварии на квалификации Moto3 в Италии.

В одном из поворотов Дюпаскье, выступавший за команду Saxon Carxpert PrustelGP, упал со своего мотоцикла и попал под колеса другого участника гонки. Спортсмена сразу на медицинском вертолете доставили в больницу Флоренции, но он умер там от полученных травм.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™???? (@MotoGP) May 30, 2021