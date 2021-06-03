Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли в третий круг грунтового турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос 2021.

Во втором круге Элина встречалась с американкой Энн Ли. Первую партию Свитолина выиграла всухую, не отдав оппонентке ни одного гейма. Второй сет выдался напряженным, теннисистки обменивались геймами пока Ли дважды не проиграла на своих подачах.

В итоге 6:0, 6:4 в пользу украинки. За выход в четвертый круг турнира Элина поспорит с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Марте Костюк для победы тоже хватило двух сетов. Во втором круге она встречалась с представительницей Китая Чжэн Сансай.

На корте оппонентки провели почти 1 час и 40 минут. После победы в первом сете, Костюк в свою пользу записала и второй. В итоге 6:3, 6:4 в пользу Марты.

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В следующем круге она встретится с кем-то из пары Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия).

Первый круг Ролан Гаррос 2021

На Открытом чемпионате Франции по теннису Марта Костюк стартовала из сенсационной победы над Гарбинье Мугурусой, которая выигрывала этот турнир в 2016-м году.

Испанка до этого момента ни разу не вылетала в первом круге Ролан Гаррос.

В матче первого круга Элина Свитолина в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Оцеан Бабель, которая даже не входит в первую тысячу рейтинга WTA.