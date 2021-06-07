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Факты / Спорт
Марія Степанюк |
Украина — Кипр — 0:0: онлайн-трансляция товарищеского матча

Украина — Кипр — 0:0: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины и команда Кипра встретятся 7 июня на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках товарищеского матча.

Это будет уже четвертая товарищеская встреча команд в истории. Впервые они встретились в 2001 году и тогда же киприоты праздновали победу со счетом 4:3.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех команды Кипра оценивают в 11.00. Ничейный результат встречи — 5.40.

Встречу в Харькове доверили латвийской бригаде арбитров во главе с рефери Виталийсом Спасйонниковсом. Ему будут ассистировать: Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Кипр начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
19:27 - 07 июня

Зубков сделал скидку к штрафной на Яремчука, который в касание пробил выше перекладины.

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19:22 - 07 июня

Контратака Кипра! Папулис вошел в штрафную и пробил низом — Пятов спокойно забрал мяч.

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19:20 - 07 июня

Зинченко классной разрезной передачей вывел Яремчука один на один с Панаги, но кипер вовремя выскочил из ворот.

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19:17 - 07 июня

Зубков обыграл соперника и прострелил — киприоты вынесли мяч в сторону.

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19:13 - 07 июня

Супер момент у сборной Украины ! Зинченко прошелся по флангу и прострелил низом в штрафную на Яремчука, Роман оторвался от защитника, но пробил в голкипера!

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19:10 - 07 июня

Малиновский на фланге технично разобрался с защитником, дошел до лицевой и прострелил в центр! Киприоты мяч перехватили и выбили подальше от своих ворот.

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19:07 - 07 июня

Голкипер киприотов Неофитос Михаэль пошел разминаться на всякий случай. Игру возобновили. Панаги забинтовали голову.

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19:05 - 07 июня

Яремчук столкнулся с Панаги. Нужна помощь медиков голкиперу киприотов — у него рассечение на лице, идет кровь.

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19:01 - 07 июня
Первый тайм

Игроки сборной Кипра развели мяч в центре поля. Поехали!

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18:58 - 07 июня

Команды уже на поле. Гимны стран отзвучали!

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