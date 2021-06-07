Сборная Украины и команда Кипра встретятся 7 июня на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках товарищеского матча.

Это будет уже четвертая товарищеская встреча команд в истории. Впервые они встретились в 2001 году и тогда же киприоты праздновали победу со счетом 4:3.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех команды Кипра оценивают в 11.00. Ничейный результат встречи — 5.40.

Встречу в Харькове доверили латвийской бригаде арбитров во главе с рефери Виталийсом Спасйонниковсом. Ему будут ассистировать: Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Кипр начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.00.