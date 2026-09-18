Российские войска ночью и утром 18 сентября продолжили атаковать украинские регионы.

В Конотопе повреждены учебные заведения, жилые дома, медицинская и железнодорожная инфраструктура, в Киевской области под ударом оказался Фастовский район, а в Житомирской области после попаданий вспыхнули пожары в складских и производственных зданиях.

В Одесской области российская атака повредила жилой сектор, предприятие, резервуары и склады, в Днепропетровской области враг более десяти раз атаковал три района.

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Накануне вечером российские войска также нанесли удар по торговому центру в Запорожье, а в Киеве беспилотник попал в нежилое здание.

Среди других событий — МАГАТЭ приняло резолюцию о ядерной безопасности Украины, которая предусматривает вывод несанкционированного российского персонала с Запорожской АЭС и восстановление украинского контроля над станцией.

Об этих и других событиях ночи и утра 18 сентября — читай в дайджесте.

Взрывы в Конотопе

В ночь на 18 сентября российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В городе зафиксировали повреждения жилых домов и ряда гражданских и инфраструктурных объектов.

По словам мэра Артема Семенихина, повреждены детский сад и школа, медицинские учреждения, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, железная дорога и частные предприятия.

Удары задели газотранспортную сеть, из-за чего часть города осталась без газа. Также повреждены многочисленные линии электропередачи, поэтому в отдельных районах возможны перебои со светом. Из-за последствий атаки затруднено движение по улице Свободы.

По последним данным, пострадали две женщины 1965 и 1991 годов рождения. Информацию о масштабах повреждений продолжают уточнять.

Атака на Киевскую область

Утром 18 сентября российские беспилотники атаковали Фастовский район Киевской области. В результате удара пострадала семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей.

Дети получили акубаротравмы и острые стрессовые реакции. Их госпитализировали вместе с отцом, который получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. У матери зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также пострадал автомобиль, на месте возникли возгорания.

Спасатели потушили пожар и продолжают работать на месте атаки.

Российские удары по Житомирской области

Российские удары вечером 17 сентября по Житомирской области привели к пожарам в Коростенском районе. Возгорания возникли в складском и производственном зданиях.

В результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Работу спасателей затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. Из-за опасности подразделениям ГСЧС приходилось временно уходить в безопасные места.

Саперы обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, после чего пожары ликвидировали.

Удар по Киеву

Вечером 17 сентября российские ударные беспилотники атаковали Киев. Одно из попаданий зафиксировали в Подольском районе столицы.

По словам мэра Виталия Кличко, БпЛА попал в нежилое здание.

В результате атаки пострадал мужчина. Медики госпитализировали его в больницу.

Информацию о других возможных последствиях удара уточняют.

Массированная атака на Одесскую область

Российские войска ночью и утром массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Попадания зафиксировали в жилом секторе и на других объектах.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждены предприятие, резервуары и складские помещения. Один частный жилой дом полностью разрушен, как минимум пять других получили повреждения.

Также повреждены здание лицея, теплицы и несколько автомобилей. По предварительной информации, пострадали три человека.

Кроме того, в Одессе в результате атаки повреждено двухэтажное здание, которое не использовалось. Там возник пожар, который быстро потушили. В городе обошлось без пострадавших.

На местах попаданий продолжают устранять последствия. Правоохранители фиксируют последствия российских ударов.

Атаки на Днепропетровскую область

В течение ночи и утра российские войска более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Днепре повреждены предприятия. Пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 40 лет. Старшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, младший будет лечиться дома.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская и Марганецкая общины. Повреждены многоквартирные дома, административное здание и киоск.

В Синельниковском районе россияне атаковали Петропавловскую общину, где поврежден частный дом.

По данным областных властей, в течение ночи силы ПВО сбили над Днепропетровской областью десять российских дронов.

Удар по торговому центру в Запорожье

Вечером 17 сентября российские войска атаковали Запорожье. Один из ударов пришелся по торговому центру Амстор на правом берегу города.

После попадания разразился масштабный пожар. Огонь охватил помещения и крышу здания, а спасатели работали в условиях угрозы повторных ударов.

Во время атаки в скейтпарке неподалеку находились дети. По данным Суспильного, они успели спрятаться вглубь площадки.

По информации областных властей, сообщений о пострадавших не поступало.

Среди других объектов, которые в этот день попали под российские удары в Запорожье, были гражданские предприятия, автобусные остановки и общественный транспорт.

МАГАТЭ приняло резолюцию о ядерной безопасности Украины

На 70 Генеральной конференции МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Документ поддержали 63 государства.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, резолюция подтверждает принципы обеспечения ядерной безопасности и защиты, а также необходимость соблюдения международного права.

В документе содержится призыв вывести с Запорожской АЭС несанкционированный российский военный и прочий персонал и восстановить полный суверенный контроль Украины над станцией.

Кроме того, 49 стран и Европейский Союз поддержали совместное заявление с призывом немедленно освободить задержанных украинских работников ЗАЭС. Сибига подчеркнул, что их знания и опыт необходимы для безопасной работы атомной станции.

Взрыв возле ТЦК на Львовщине расследуют как теракт

СБУ квалифицировала взрыв возле районного ТЦК в городе Николаев Львовской области 17 сентября как террористический акт.

По данным следствия, около 16:30 мимо открытых ворот Стрыйского районного ТЦК и СП проехал Daewoo Lanos. Камеры зафиксировали, как с переднего пассажирского сиденья на территорию бросили взрывное устройство.

Когда к нему подошел 55-летний офицер ТЦК, произошел взрыв. Военнослужащий получил ранение, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в причастности к инциденту.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 258 УК Украины — террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.