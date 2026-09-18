Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA 500 в Гвадалахаре, уступив “нейтральной” Людмиле Самсоновой.

Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился поражением Костюк в трех сетах — 6:4, 2:6, 5:7.

Костюк завершила выступление в Гвадалахаре

Марта выступала на турнире в статусе первой сеяной и пропускала стартовый раунд. Следующий раунд украинка преодолела без борьбы, поскольку американка Тейлор Таунсенд снялась с соревнований из-за срочной операции.

Сейчас смотрят

Первый сет Костюк начала с проигранного брейка, но в четвертом гейме восстановила равенство. Решающим стал десятый гейм на подаче Самсоновой, который взяла украинка.

Во втором сете Самсонова сразу захватила преимущество. “Нейтральная” выиграла четыре гейма подряд и повела 4:0. Костюк пыталась сократить отставание, но отыграться не удалось.

В середине решающей партии теннисистки обменялись брейками. В 11-м гейме Самсонова оформила брейк, а в следующем гейме на своей подаче с первого раза реализовала матч-пойнт.

Костюк — Самсонова: видеообзор матча

Для Костюк это была пятая личная встреча с Самсоновой, которая, как и предыдущие, завершилась поражением.

Следующим турниром для Марты станет финальная часть Кубка Билли Джин Кинг. На следующей неделе Костюк отправится в Шэньчжэнь в составе сборной Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.