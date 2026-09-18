Российские войска по состоянию на утро 18 сентября совершили атаку на Днепр и еще два района Днепропетровской области.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Атака на Днепр 18 сентября: что известно

Александр Ганжа уточнил, что в Днепре в результате российской атаки повреждены предприятия.

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Пострадали двое мужчин. 40-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 39-летний будет лечиться амбулаторно.

Всего российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая общины. Там повреждены многоквартирные дома, административное здание и киоск.

В Синельниковском районе российская атака затронула Петропавловскую общину. Поврежден частный дом.

Напомним, 10 сентября российские войска трижды за день нанесли удар по Днепру. В результате атаки загорелись продуктовые склады.

Тогда мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что россияне дважды атаковали предприятие Олейна малогабаритными ракетами Бандероль.

После первой атаки на объекте вспыхнул пожар, но никто не пострадал. Во время повторного обстрела того же предприятия погибли два человека. Еще пятеро гражданских получили ранения, среди пострадавших – ребенок.

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