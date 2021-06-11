Церемония открытия Евро-2020 состоится уже сегодня, 11 июня. Долгожданный турнир стартует в Риме на стадион Олимпико.

Действо начнется с танцоров и музыкантов на крыше, 24 крупных гелиевых воздушных шаров, олицетворяющих участников Евро, а также музыки от национального оркестра итальянской полиции.

Также запланировано выступление итальянского тенора Андреа Бочелли. Он исполнит отрывок из оперы Джакомо Пуччини Турандот Nessun dorma.

Главной изюминкой церемонии станет виртуальное выступление Мартина Гаррикса и двух участников легендарной ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа. Организаторы рассказали, что во время шоу используют новейшие технологии.

— Совместная работа легендарных участников U2 и одного из ведущих мировых диджеев над официальной песней Евро-2020 увенчалась цифровым воспроизведением Олимпико, где трое артистов соберутся вместе ради торжественного исполнения We Are The People в рамках церемонии открытия перед первым матчем турнира между Италией и Турцией, — говорится на сайте UEFA.

Съемки шоу прошли в Лондоне и Риме самыми продвинутыми студиями, которые благодаря новейшим технологиям воссоздали в 3D обстановку стадиона.

В УЕФА уверены, что болельщики будут в восторге от виртуального шоу, где бы они его не смотрели.

Когда и где смотреть открытие Евро-2020?

21.35 (по киевскому времени) — церемония открытия Евро-2020;

22:00 — группа А. Матч открытия Турция — Италия.

Церемонию открытия и стартовый матч на Евро-2020 покажет телеканал Украина. Также игру будет транслировать Футбол 1.

Матч Турция — Италия

Несмотря на то, что матч состоится в Риме, именно сборная Италии будет номинальным гостем.

Скуадра Адзура занимает седьмое место в рейтинге ФИФА, Турция — 29-я. Между собой команды встречались уже десять раз и ни разу турки не смогли выиграть: три ничьи и семь побед у итальянцев.

Стоимость состав итальянцев вдвое превышает турецкий — € 771 млн против €325 млн. Самый дорогой игрок в составе итальянцев — Никола Барелла (€65 млн), у сборной Турции — защитник Лестера Чаглар Сеюнджю (€45 млн).

На победу итальянцев букмекеры дают коэффициент 1.55. Успех турецкой сборной оценивается в 6.60. Также подопечные Роберто Манчини являются фаворитами не только матча с турками, но и всего квартета А, где также играют швейцарцы и валлийцы.

На стартовом матче Евро-2020 ожидают около 30 тыс. зрителей.