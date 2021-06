Церемония открытия Евро-2020 состоится уже сегодня, 11 июня. Долгожданный турнир стартует в Риме на стадион Олимпико.

Действо начнется с танцоров и музыкантов на крыше, 24 крупных гелиевых воздушных шаров, олицетворяющих участников Евро, а также музыки от национального оркестра итальянской полиции.

Также запланировано выступление итальянского тенора Андреа Бочелли. Он исполнит отрывок из оперы Джакомо Пуччини Турандот Nessun dorma.

Главной изюминкой церемонии станет виртуальное выступление Мартина Гаррикса и двух участников легендарной ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа. Организаторы рассказали, что во время шоу используют новейшие технологии.

— Совместная работа легендарных участников U2 и одного из ведущих мировых диджеев над официальной песней Евро-2020 увенчалась цифровым воспроизведением Олимпико, где трое артистов соберутся вместе ради торжественного исполнения We Are The People в рамках церемонии открытия перед первым матчем турнира между Италией и Турцией, — говорится на сайте UEFA.