Долгожданное Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. За главный трофей Европы будут соревноваться 24 национальные команды.

Действующей чемпионкой Европы является сборная Португалии, которой предстоит отстаивать это звание сначала в группе смерти, куда, кроме нее, попали еще Франция, Германия и крепкий орешек Венгрия.

К 60-летию турнира УЕФА решили поэкспериментировать, поэтому отказались от идеи провести соревнования на территории одной страны. Сначала Евро-2020 должно было состояться в 12 городах Европы: Дублине, Мюнхене, Лондоне, Будапеште, Амстердаме, Бухаресте, Риме, Копенгагене, Бильбао, Баку, Санкт-Петербурге и Глазго.

Однако этой весной по ряду причин организация лишила права проведения ирландскую столицу и испанский Бильбао. Зато добавили другой город в Испании — Севилью.

Факты ICTV рассказывают об 11 стадионах, которые примут Евро-2020.

Стадио Олимпико

Рим

Стадион в Риме имеет богатую историю и является одним из любимых туристических спортивных объектов Италии. Стадион в Вечном городе начали строить в 1927 году при поддержке итальянского диктатора Бенито Муссолини.

На этом стадионе еще в 1968 и 1980 годах играли финалы чемпионатов Европы, а в 1990-м — финал чемпионата мира. На Евро-2020 здесь с матча Турция — Италия в группе А состоится открытие турнира.

Домашняя арена Лацио и Ромы примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

В Риме пройдут матчи: Италия — Турция (11 июня), Италия — Швейцария (16 июня), Италия — Уэльс (20 июня) и одна игра 1/4 финала (3 июля).

Уэмбли

Лондон

Однако главным стадионом турнира принято будет считать легендарный Уэмбли, где финалисты разыграют трофей. Его, возможно, со временем какой-то игрок-победитель Евро набьет как татуировку рядом с трофеем.

Уэмбли является вторым по величине стадионом Европы. Его главная архитектурная особенность — 134-метровая арка, возвышающаяся над футбольным полем. Строительство арены началось в 2003 году на месте легендарного Empire Stadium.

В Лондоне пройдут матчи: Англия — Хорватия (13 июня), Англия — Шотландия (18 июня), Чехия — Англия (22 июня), две игры 1/8 финала (26 и 29 июня), два полуфинала (6 и 7 июля) и финал (11 июля).

Йохан Кройф Арена

Амстердам

Матчем в велосипедной столице мира свой путь на Евро-2020 начнет сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко здесь сыграют с командой Нидерландов в квартете С.

Арена была открыта в 1996 году и стала первым стадионом Европы с выдвижной крышей. Название Йохан Кройф Арена спортивное сооружение получило только в 2018 году в честь легендарного футболиста и тренера Нидерландов, Аякса и Барселоны Йохана Кройфа, который умер в 2016 году.

Власти Нидерландов уже сообщили, что на арену допустят по крайней мере 13 тыс. болельщиков.

В Амстердаме пройдут матчи: Нидерланды — Украина (13 июня), Нидерланды — Австрия (17 июня), Нидерланды — Северная Македония (21 июня) и одна игра 1/8 финала (26 июня).

Национальный стадион

Бухарест

В румынской столице на стадии группового этапа сине-желтые сыграют с македонцами и австрийцами.

Стадион построили на месте старой Арены Национале — в свое время на ней дважды выступал Майкл Джексон. Новая арена успела провести событие большого масштаба — финал Лиги Европы 2012 года, в котором Атлетико разгромил Атлетик со счетом 3:0.

В Бухаресте пройдут матчи: Австрия — Северная Македония (13 июня), Украина — Северная Македония (17 июня), Украина — Австрия (21 июня) и одна игра 1/8 финала (28 июня).

Эстадио Олимпико

Севилья

— На его месте должен быть я, — эту фразу могли бы сказать Бильбао и Дублин.

УЕФА в апреле 2021 года принял решение отобрать у Страны басков право принять турнир, как и у Дублина. Дело в том, что власти в этих городах не смогли гарантировать УЕФА допуск части зрителей на стадионы из-за ситуации с коронавируса. А в организации уверены, что футбол без болельщиков — не футбол.

Однако в испанской Севилье заверили УЕФА в готовности заполнить трибуны на 30% и получили право стать хозяевами Евро-2020.

Эту арену построили в пределах заявки Испании на проведение Олимпиад-2004 или 2008 годов в Севилье, но оба раза город проигрывал гонку.

После этого стадион оказался никому не нужен: у Севильи и Бетиса есть свои стадионы, потому 60-тысячная арена простаивает все эти годы. Так что Евро-2020 позволит хоть немного оживить этот объект.

В Севилье пройдут матчи: Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Испания — Словакия (23 июня) и одна игра 1/8 финала (27 июня).

Где состоятся остальные матчи?

Альянц Арена Мюнхен

Стадион мюнхенской Баварии на время Евро-2020 будет носить название Арена Мюнхен. Этот стадион имеет опыт проведения крупных матчей: в 2006-м здесь состоялся полуфинал чемпионата мира, а спустя шесть лет — финал Лиги чемпионов.

В Мюнхене пройдут матчи: Германия — Франция (16 июня), Германия — Португалия (19 июня), Германия — Венгрия (24 июня) и одна игра 1/4 финала (2 июля).

Олимпийский стадион, Баку

Многофункциональный стадион открыли в 2015 году к Европейским играм, а в 2019 году здесь состоялся финал Лиги Европы, в котором встречались Челси и Арсенал.

В Баку пройдут матчи: Уэльс — Швейцария (12 июня), Турция — Уэльс (16 июня), Турция — Швейцария (20 июня) и одна игра 1/4 финала (3 июля).

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

На этой арене сыграли семь матчей во время финальной части чемпионата мира 2018 года. А сам стадион является домом для питерского Зенита.

В Санкт-Петербурге пройдут матчи: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня). Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один матч 1/4 финала (2 июля).

Ференц Пушкаш, Будапешт

Сначала стадион назывался Непштадион. В 1954 году на нем состоялся матч сборных Англии и Венгрии, в котором британцы потерпели самое крупное поражение (1:7). Новое название арена получила в 2001 году — в честь легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

В Будапеште пройдут матчи: Венгрия — Португалия (15 июня), Венгрия — Франция (19 июня). Португалия — Франция (23 июня) и один матч 1/8 финала (27 июня).

Хэмпден Парк, Глазго

На арене Хэмпден Парк играют свои матчи только старейший клуб Шотландии Куинз Парк и национальная сборная. Этот стадион — самый старый на Евро-2020. На момент открытия в 1903 году трибуны вмещали 100 тыс. человек. Игры на стадионе в Глазго продолжались даже во время Второй мировой войны.

В Глазго пройдут матчи: Шотландия — Чехия (14 июня), Хорватия — Чехия (18 июня), Шотландия — Хорватия (22 июня) и одна игра 1/8 финала (29 июня).

Паркен, Копенгаген

Паркен — самая маленькая арена Евро-2020 и крупнейшая в Дании. Стадион построили в 1990 году. Здесь играют матчи сборная Дании и ФК Копенгаген.

В Копенгагене пройдут матчи: Дания — Финляндия (12 июня), Дания — Бельгия (17 июня), Дания — Россия (21 июня) и одна игра 1/8 финала (28 июня).