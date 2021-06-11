Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский заявил, что сборная намерена играть на Евро-2020 именно в новой форме с лозунгом Слава Украине! — Героям слава!.

— Да, мы собираемся играть в этой униформе, — отметил Гливинский на пресс-конференции 11 июня.

Он также добавил, что вопрос того, в какой форме и экипировке будет играть команда — это не вопрос к игрокам, а в УЕФА.

Гливинский рассказал, что сборная повезла на Евро-2020 три варианта формы, на каждой из которых контур карты и полный лозунг.

Игрок национальной сборной Роман Безус подчеркнул, что очень надеется на то, что Украинская ассоциация футбола сделает все возможное, чтобы оставить форму именно в таком виде.

Запрет новой украинской формы

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций обязал Украину убрать с формы вторую часть лозунга, а именно — Героям слава!

Повторный анализ УЕФА сделал после того, как на надпись пожаловался Российский Футбольный союз.

По мнению организации, вторая часть лозунга несет явный политический смысл, а вот первую, как и карту Украины, можно оставить.

Фото: УАФ