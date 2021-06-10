Союз європейських футбольних асоціацій на запит з боку Російського футбольного союзу проаналізував нову форму збірної України і зобов’язав прибрати частину гасла. Йдеться про гасло Героям слава!

На формі залишиться карта України, адже організація визнає кордони України згідно з рішеннями ООН. Також на екіпіруванні залишиться гасло Слава Україні! Його в УЄФА розглядають як неполітичне.

А ось гасло Героям слава! українці мають прибрати з форми. На думку організації, Героям слава! у поєднанні зі Слава Україні! несе у собі “явний політичний сенс”.

В Українській асоціації футболу підтвердили рішення УЄФА.

Нова форма збірної України, яку представив 6 червня президент УАФ Андрій Павелко, спричинила ґвалт і суперечки у Російській Федерації. Низка особистостей в Росії так були стурбовані новим екіпіруванням, що вимагали в УЄФА прибрати карту України з окупованим Кримом з джерсі, а також українські гасла.

Українську форму коментували представники МЗС РФ, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков та сам Путін.

Згодом Павелко повідомив, що УАФ схвалила екіпірування з УЄФА задовго до презентації.

Однак, в Росії на цьому не зупинилися і продовжили лупити об стіну, направивши лист від РФС до УЄФА.