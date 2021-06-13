В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 13 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 14 июня в 6.55 на телеканале Футбол 2 и в 11.40 на Футбол 1.

Сборная Нидерландов занимает 16-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2020 года команду возглавляет специалист Франк де Бур. Сине-желтые идут на 24-й позиции в рейтинге.

Встречу в Амстердаме доверили немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Феликсом Брыхом. Ему будут ассистировать Марк Бош и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Бартош Франковски. Главный рефери системы VAR — Марко Фритц. Его ассистенты: Кристиан Дингерт и англичане Ли Беттс и Стюарт Атуелл.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 пройдут в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.

Фото: УАФ