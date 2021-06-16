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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем Евро-2020 Франция-Германия

Парашутист на стадіоні

Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии в Мюнхене на стадионе неожиданно приземлился парашютист. Из-та такого инцидента пришлось задержать разминку футболистов.

В частности, 15 июня перед матчем на Альянц Арене неожиданно появился парень с парашютом.

Он пролетел над трибуной, где были представители СМИ, а также болельщики.

Парашютисту едва удалось избежать столкновения с трибунами и приземлиться прямо на газон, разбив камеру-паука.

В результате инцидента подготовку к матчу пришлось ненадолго отложить, а некоторые футболисты были крайне удивлены увиденным.

Кроме того, на парашюте у мужчины был лозунг: Откажитесь от нефти. Greenpeace.

По данным Washington Post, в результате его неудачной посадки, часть обломков креплений и проводов камеры-паука травмировали зрителей на трибунах. Поэтому болельщикам пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

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Между тем матч завершился победой сборной Франции со счетом 1:0.

Так, на 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который отправил мяч в ворота своей же команды.

Польша уступила Словакии на Евро-2020

14 июня сборная Польши встречалась с командой Словакии в квартете Е.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершился победой словаков со счетом 2:1.

С подробным расписанием матчей Евро-2020 можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Фото: Getty Images

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