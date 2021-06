Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии в Мюнхене на стадионе неожиданно приземлился парашютист. Из-та такого инцидента пришлось задержать разминку футболистов.

В частности, 15 июня перед матчем на Альянц Арене неожиданно появился парень с парашютом.

Он пролетел над трибуной, где были представители СМИ, а также болельщики.

Парашютисту едва удалось избежать столкновения с трибунами и приземлиться прямо на газон, разбив камеру-паука.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ????

(via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE

— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021