Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии в Мюнхене на стадионе неожиданно приземлился парашютист. Из-та такого инцидента пришлось задержать разминку футболистов.

В частности, 15 июня перед матчем на Альянц Арене неожиданно появился парень с парашютом.

Он пролетел над трибуной, где были представители СМИ, а также болельщики.

Парашютисту едва удалось избежать столкновения с трибунами и приземлиться прямо на газон, разбив камеру-паука.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ???? (via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021

В результате инцидента подготовку к матчу пришлось ненадолго отложить, а некоторые футболисты были крайне удивлены увиденным.

Кроме того, на парашюте у мужчины был лозунг: Откажитесь от нефти. Greenpeace.

По данным Washington Post, в результате его неудачной посадки, часть обломков креплений и проводов камеры-паука травмировали зрителей на трибунах. Поэтому болельщикам пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

Между тем матч завершился победой сборной Франции со счетом 1:0.

Так, на 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который отправил мяч в ворота своей же команды.

Польша уступила Словакии на Евро-2020

14 июня сборная Польши встречалась с командой Словакии в квартете Е.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершился победой словаков со счетом 2:1.

С подробным расписанием матчей Евро-2020 можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.