Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини в Мюнхені, на стадіоні несподівано приземлився парашутист. Через такий інцидент довелося затримати розминку футболістів.

Зокрема, 15 червня перед матчем на Альянц Арені несподівано з’явився хлопець із парашутом.

Він пролетів над трибуною, де були представники ЗМІ, а також уболівальники.

Парашутисту ледь вдалося уникнути зіткнення із трибунами і приземлитися прямо на газон, розбивши камеру-павука.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ???? (via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021

Внаслідок цього інциденту підготовку до матчу довелося ненадовго відкласти, а деякі футболісти були вкрай здивовані побаченим.

Окрім того, на парашуті у чоловіка було гасло: Відмовтеся від нафти. Greenpeace.

За даними Washington Post, внаслідок невдалої посадки, частина уламків кріплень і проводів камери-павука травмували глядачів на трибунах. Тож вболівальникам довелося звернутися за медичною допомогою в лікарню.

Між тим матч завершився перемогою збірної Франції з рахунком 1:0.

Так, на 20-й хвилині зустрічі єдиний гол забив захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс, який відправив м’яч у ворота своєї ж команди.

Польща поступилася Словаччині на Євро-2020

14 червня збірна Польщі зустрічалася з командою Словаччини у квартеті Е.

Матч відбувся у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні і завершився перемогою словаків з рахунком 2:1.

Із детальним розкладом матчів Євро-2020 можна ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.