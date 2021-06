Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини в Мюнхені, на стадіоні несподівано приземлився парашутист. Через такий інцидент довелося затримати розминку футболістів.

Зокрема, 15 червня перед матчем на Альянц Арені несподівано з’явився хлопець із парашутом.

Він пролетів над трибуною, де були представники ЗМІ, а також уболівальники.

Парашутисту ледь вдалося уникнути зіткнення із трибунами і приземлитися прямо на газон, розбивши камеру-павука.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ????

(via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE

— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021