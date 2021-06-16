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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Парашутист приземлився прямо на поле перед матчем Євро-2020 Франція-Німеччина

Парашутист на стадіоні

Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини в Мюнхені, на стадіоні несподівано приземлився парашутист. Через такий інцидент довелося затримати розминку футболістів.

Зокрема, 15 червня перед матчем на Альянц Арені несподівано з’явився хлопець із парашутом.

Він пролетів над трибуною, де були представники ЗМІ, а також уболівальники.

Парашутисту ледь вдалося уникнути зіткнення із трибунами і приземлитися прямо на газон, розбивши камеру-павука.

Внаслідок цього інциденту підготовку до матчу довелося ненадовго відкласти, а деякі футболісти були вкрай здивовані побаченим.

Окрім того, на парашуті у чоловіка було гасло: Відмовтеся від нафти. Greenpeace.

За даними Washington Post, внаслідок невдалої посадки, частина уламків кріплень і проводів камери-павука травмували глядачів на трибунах. Тож вболівальникам довелося звернутися за медичною допомогою в лікарню.

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Між тим матч завершився перемогою збірної Франції з рахунком 1:0.

Так, на 20-й хвилині зустрічі єдиний гол забив захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс, який відправив м’яч у ворота своєї ж команди.

Польща поступилася Словаччині на Євро-2020

14 червня збірна Польщі зустрічалася з командою Словаччини у квартеті Е.

Матч відбувся у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні і завершився перемогою словаків з рахунком 2:1.

Із детальним розкладом матчів Євро-2020 можна ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Getty Images

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