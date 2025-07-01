Мы уже видели все: рекруты по Контракту 18-24 о первых боевых задачах

Кола — военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко — работал на заводе в Броварах, где производят сладкие напитки. Ему 24 года. День рождения отпраздновал на полигоне в Харьковской области во время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

— Поздравили ребята, все ребята взяли по батончику, сладкую воду, печенье, каждый подошел и подарил. А командиры купили несколько тортов и с тортом меня поздравили, — рассказывает военнослужащий.

Кола, как и большинство рекрутов, сказал матери, что присоединился к войску уже когда был на полигоне. Она до сих пор не может оправиться от его решения.

— Плакала. Все плакали. Так как и каждый выход — все плачут. Я звоню, что я иду на выход: невеста плачет, тетя плачет, брат плачет, отец плачет, мама плачет. Так же прихожу — снова все плачут, — говорит Кола.

Кола одним из первых присоединился к программе Контракт 18-24. Программа предусматривает службу в штурмовых подразделениях снайпером, разведчиком, гранатометчиком. Выбрал 92 отдельную штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко, потому что слышал о ее подвигах.

— Когда мы с невестой ходили в какие-то заведения, когда я видел военных, у меня было ощущение… я всегда опускал глаза. Мне было стыдно, что я ничего не делал. И я все время готовился, моя невеста — тренер, она меня постоянно гоняла, — рассказывает Кола.

Он уже был на боевых заданиях. Первое, что сделал, когда вернулся с первого, — написал инструкторам. Они все с боевым опытом, как, например, Танчик – на фронте с 2014 года, защищал Луганскую область, во время полномасштабного вторжения освобождал Харьковскую область, сражался за Бахмут. Сейчас новую группу тренирует Сова — на войне с 19 лет, мариуполец, его отца брали в плен и пытали. Прошел Донецкую область, освобождал Харьковскую область.

— Сразу, когда пришел с боевых, записал голосовые сообщения инструкторам — благодарность за то, что они реально учили тому, что нужно. Я им записал: Спасибо за то, что учили, гоняли. Мы обижались на них. Они нас очень много “качали”, мы много ходили, моральное какое-то давление постоянно было, но это помогло, очень помогло, потому что инструкторы у нас в 92 бригаде все с боевым опытом, — рассказывает Кола.

Сейчас Кола защищает Харьковскую область. Ходит на боевые вместе с опытными военными.

— Уже было два боевых задания. После первого боевого задания наш побратим получил осколочные травмы: нога, рука, грудь, ухо задело, только на седьмой день мы его вывели. Перемотали, спасли, сейчас он лечится. За небольшой опыт у нас было два таких “интересных” выхода, что мы видели все. У нас были контакты не раз, не два и не три. У нас были 120-е минометы, у нас были дроны. Поэтому опыта мы там за эти два выхода получили — наши друзья из другой бригады говорили, что некоторые люди за год войны сколько не видят, как вы получили за эти две недели.

Задачу выполнили: приходилось убивать врага, оказывать помощь раненым побратимам, но главное, что все вернулись живыми.

— У нас три или четыре человека были ранены, и на контрольной точке парень с осколком в ноге говорит: Я пойду дальше с вами зачищать! Мы его едва отговорили и отправили на эвакуацию, — вспоминает Кола.

Враг прибегает к уловкам, был поражен, когда из окопа, где находились оккупанты, их звали на украинском языке.

— Они нас подпустили на 20 метров, и они с нами говорили на украинском языке: Вы кто, почему сюда идете? Идите сюда! Я сразу связался с нашим командиром, чтобы он узнал, возможно это наши, но оказалось, что это оккупанты. И там уже завязался бой. То есть они нас заманивали, а другие пытались обойти нас стороной. Но все вышли оттуда. Некоторые ребята налетели на растяжки, сейчас “300”, но главное, что мы вышли и все живы. Даже вышли из другого подразделения – мужчина 47 лет, были перебиты две ноги, мы его вытаскивали 14 часов на носилках под обстрелом. Но я связывался, ноги спасли.

Кобзарь – о службе по программе Контракт 18-24