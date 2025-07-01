Ирина Гамалий, редактор сайта
Мы уже видели все: рекруты по Контракту 18-24 о первых боевых задачах
Кола и Кобзарь – рекруты, добровольно присоединившиеся к армии по программе Контракт 18-24.
Это так называемые миллионники – молодежь, которая после подписания контракта с ВСУ, Нацгвардией или Госпогранслужбой, кроме зарплаты военнослужащего, получит 1 млн грн денежной помощи.
Также они имеют право на увольнение после года службы и социальные льготы.
Программа заработала в феврале. Молодые мужчины, которые первыми прошли подготовку, уже выполняют задания на передовой. Это штурмовики, которые воюют на нуле на самых опасных направлениях.
В интервью Татьяне Доцяк рекруты, которые только что вернулись с очередного боевого задания, рассказали, выполнило ли государство свои обязательства перед ними, не жалели ли они о присоединении к армии и как проходит их служба.
Кола – о службе по программе Контракт 18-24
Кола — военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко — работал на заводе в Броварах, где производят сладкие напитки. Ему 24 года. День рождения отпраздновал на полигоне в Харьковской области во время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
— Поздравили ребята, все ребята взяли по батончику, сладкую воду, печенье, каждый подошел и подарил. А командиры купили несколько тортов и с тортом меня поздравили, — рассказывает военнослужащий.
Кола, как и большинство рекрутов, сказал матери, что присоединился к войску уже когда был на полигоне. Она до сих пор не может оправиться от его решения.
— Плакала. Все плакали. Так как и каждый выход — все плачут. Я звоню, что я иду на выход: невеста плачет, тетя плачет, брат плачет, отец плачет, мама плачет. Так же прихожу — снова все плачут, — говорит Кола.
Кола одним из первых присоединился к программе Контракт 18-24. Программа предусматривает службу в штурмовых подразделениях снайпером, разведчиком, гранатометчиком. Выбрал 92 отдельную штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко, потому что слышал о ее подвигах.
— Когда мы с невестой ходили в какие-то заведения, когда я видел военных, у меня было ощущение… я всегда опускал глаза. Мне было стыдно, что я ничего не делал. И я все время готовился, моя невеста — тренер, она меня постоянно гоняла, — рассказывает Кола.
Он уже был на боевых заданиях. Первое, что сделал, когда вернулся с первого, — написал инструкторам. Они все с боевым опытом, как, например, Танчик – на фронте с 2014 года, защищал Луганскую область, во время полномасштабного вторжения освобождал Харьковскую область, сражался за Бахмут. Сейчас новую группу тренирует Сова — на войне с 19 лет, мариуполец, его отца брали в плен и пытали. Прошел Донецкую область, освобождал Харьковскую область.
— Сразу, когда пришел с боевых, записал голосовые сообщения инструкторам — благодарность за то, что они реально учили тому, что нужно. Я им записал: Спасибо за то, что учили, гоняли. Мы обижались на них. Они нас очень много “качали”, мы много ходили, моральное какое-то давление постоянно было, но это помогло, очень помогло, потому что инструкторы у нас в 92 бригаде все с боевым опытом, — рассказывает Кола.
Сейчас Кола защищает Харьковскую область. Ходит на боевые вместе с опытными военными.
— Уже было два боевых задания. После первого боевого задания наш побратим получил осколочные травмы: нога, рука, грудь, ухо задело, только на седьмой день мы его вывели. Перемотали, спасли, сейчас он лечится. За небольшой опыт у нас было два таких “интересных” выхода, что мы видели все. У нас были контакты не раз, не два и не три. У нас были 120-е минометы, у нас были дроны. Поэтому опыта мы там за эти два выхода получили — наши друзья из другой бригады говорили, что некоторые люди за год войны сколько не видят, как вы получили за эти две недели.
Задачу выполнили: приходилось убивать врага, оказывать помощь раненым побратимам, но главное, что все вернулись живыми.
— У нас три или четыре человека были ранены, и на контрольной точке парень с осколком в ноге говорит: Я пойду дальше с вами зачищать! Мы его едва отговорили и отправили на эвакуацию, — вспоминает Кола.
Враг прибегает к уловкам, был поражен, когда из окопа, где находились оккупанты, их звали на украинском языке.
— Они нас подпустили на 20 метров, и они с нами говорили на украинском языке: Вы кто, почему сюда идете? Идите сюда! Я сразу связался с нашим командиром, чтобы он узнал, возможно это наши, но оказалось, что это оккупанты. И там уже завязался бой. То есть они нас заманивали, а другие пытались обойти нас стороной. Но все вышли оттуда. Некоторые ребята налетели на растяжки, сейчас “300”, но главное, что мы вышли и все живы. Даже вышли из другого подразделения – мужчина 47 лет, были перебиты две ноги, мы его вытаскивали 14 часов на носилках под обстрелом. Но я связывался, ноги спасли.
Кобзарь – о службе по программе Контракт 18-24
Кобзарю — 19. Вместе с Колой проходил БОВП, и вместе попали на фронт.
— Деньги… я вам скажу, после первого задания, я понял, что деньги никакого смысла не имеют.
— Что там было на первом задании?
— “Замечательно” было. Первый контакт с ними был в первый же день. Мы вышли со своим побратимом Колой вдвоем на них. И все. Одного мы “затрехсотили”. Второй открыл огонь по нам, — рассказывает штурмовик.
Кобзарь только что вернулся со второго боевого задания.
— Я думал, что первый раз как-то был самый страшный. Нет. Второй был еще хуже, но когда приезжаешь обратно — какое-то совсем другое ощущение. Только ты садишься в эвак — все забывается, все остается в той посадке и все. Но когда в посадке, ты всегда думаешь, как тебе выжить.
Пошел служить не ради денег. Кобзарь из Полтавщины, занимался строительством, имел свой ФЛП, проблем с деньгами не было. Говорит: пошел в ВСУ, потому что с 16 лет мечтал стать военным. Так хотел, что даже пришлось лечиться, чтобы пройти ВВК.
— Я приехал 24 февраля, не прошел ВВК, а потом прошел лечение и приехал еще раз. И все уже было хорошо, — говорит Кобзарь.
Все, чему учили во время прохождения БОВП, пригодилось на передовой, говорит Кобзарь.
— Все те навыки, которые давали наши инструкторы, все полностью нам там пригодились. Все полностью. И еще такое правило себе установили в нашей группе: все заходим и все выходим. Как бы ни было тяжело, мы выходим все — будь то “200” кто-то, или “300”, но мы будем друг друга тянуть до последнего. И так и было. Тяжело, но что поделаешь, такая жизнь, — говорит Кобзарь.
После боевых выходов их пролечивают, дают витамины, хорошо кормят и дают выспаться, рассказывают рекруты.
Важно, что все свои обязательства государство перед ними выполнило – получили обещанные деньги, прошли соответствующее обучение, попали в подразделение, в которое хотели.
Останутся ли в армии по завершении контракта – еще не знают. Важно, говорят, что рекруты имеют возможность уволиться после года службы, ведь хотят жениться и получить образование.