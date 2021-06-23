Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что вживую за полуфиналом и финалом Евро-2020 смогут наблюдать более 60 тыс. болельщиков на легендарном Уэмбли. Это стало возможным, после того как правительство Великобритании разрешило заполнить стадион до 75% на каждую игру.

Полуфинальные матчи состоятся во вторник, 6 июля, и в среду, 7 июля, а финал — в воскресенье, 11 июля.

— Это отличная новость, что так много болельщиков смогут увидеть вживую последние матчи на Евро-2020 на Уэмбли. Последние 18 месяцев научили нас, как на поле, так и за его пределами, насколько фанаты являются неотъемлемой частью игры, — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Также глава организации добавил, что турнир стал маяком надежды, который внушает людям веру в то, что человечество с каждым днем ​​возвращается к более нормальному образу жизни.

— Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их напряженную работу по согласованию с нами этих договоренностей, чтобы сделать финальные этапы турнира на Уэмбли большим успехом.

В то же время в УЕФА напомнили, что ко всем любителям футбола, которые посетят матчи на Уэмбли, как и на остальных спортивных сооружениях турнира, будут применены строгие правила, включающие наличие отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 или сертификат, подтверждающий полную вакцинацию (две дозы, полученные за 14 дней до события).

Более подробную информацию о продаже билетов на матчи этой стадии УЕФА объявит в ближайшее время.