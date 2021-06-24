Впервые в истории: реакция сборной Украины на выход в плей-офф

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Национальная сборная стала одной из лучших команд, которые заняли третье место в своей группе.

Футболисты и тренерский штаб радостно встретили новость о том, что для них турнир еще не закончился.

Евро-2020: календарь и результаты матчей

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.