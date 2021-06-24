Сборная Украины по футболу впервые в истории смогла выйти в раунд плей-офф чемпионатов Европы.

Благодаря победам команд Испании и Швеции над Словакией и Польшей соответственно – украинцы смогли квалифицироваться в 1/8 Евро-2020.

В частности, сборная Швеции обыграла сборную Польши со счетом 3:2 и заняла первое место в группе, тогда как поляки — четвертое.

Таким образом Швеция является самым вероятным соперником украинской национальной дружины в следующем матче.

В свою очередь, испанцы разгромили словаков со счетом 5:0, таким образом заняв второе место в своей группе, и отправив Словакию на третье.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 пройдут с 26 по 29 июня.

Календарь Евро-2020

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.