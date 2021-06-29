Во вторник, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии. Игра прошла на стадионе Уэмбли в Лондоне и закончилась победой англичан со счетом 2:0.

Так, во втором тайме игры забитыми голами отметились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн.

В трех предыдущих матчах в группе B англичане не потерпели ни одного поражения и ни разу не пропустили. Немцы стартовали с поражения от французов, но все же смогли занять второе место в группе F.

Первый тайм поединка начался в 19.00 по киевскому времени. Уже на 4-й минуте наступил опасный момент. Так, Леон Горецкая дальним ударом отправил мяч точно в центр ворот, однако гола не было.

На 17-й минуте первого тайма Гарри Магуайр отправил мяч прямо в руки Мануэля Нойера.

На 32-й минуте Тимо Вернер пытался забить в ворота противника, однако не смог пробить Джордана Пикфорда, после передачи на ход к левому углу вратарской.

На 39-й минуте Кай Хаверц получил передачу на ход в центральную зону перед штрафной, но не смог пробросить мяч мимо Кайла Уокера.

Арбитр дал дополнительно минуту игрокам, однако и это не изменило позиции команд. Поэтому первый тайм закончился со счетом 0:0.

В первой половине матча Евро-2020 наблюдался высокий уровень борьбы между командами. Немцы начали игру в более агрессивном стиле, чем соперники. Однако впоследствии преимущество перешло к сборной Англии, в которой было несколько неплохих моментов.

Сборная Англии с первых минут второго тайма взяла под контроль мяч.

Так, на 48-й минуте Хаверц пытался забить гол, однако Пикфорд сумел в прыжке перевести мяч на угловой.

Уже на 75-й минуте матча англичане сумели забить в ворота немцев. Так, Люк Шоу низом покатил с левого фланга на ближний угол вратарской, куда набежал с ударом Рахим Стерлинг.

На 81-й минуте Томас Мюллер пытался попасть в ворота англичан, однако промахнулся, пробив мимо левой штанги.

А вот на 86-й минуте Гарри Кейн забил в ворота немцев и увеличил надежды своей команды.

Таким образом команда Англии продолжила свою серию без пропущенных голов на чемпионате Европы 2020.