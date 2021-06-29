У вівторок, 29 червня, відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Німеччини. Гра пройшла на стадіоні Вемблі у Лондоні і закінчилась перемогою англійців з рахунком 2:0.

Так, у другому таймі гри забитими голами відзначилися Рахім Стерлінг і Гаррі Кейн.

У трьох попередніх матчах в групі B англійці не зазнали жодної поразки та жодного разу не пропустили. Німці стартували з поразки від французів, але все ж змогли зайняти друге місце в групі F.

Перший тайм поєдинку розпочався о 19.00 за київським часом. Вже на 4-й хвилині настав небезпечний момент. Так, Леон Горецька дальнім ударом відправив м’яч точно в центр воріт, однак голу не було.

На 17-й хвилині першого тайму Гаррі Магуайр відправив м’яч прямо в руки Мануеля Нойєра.

На 32-й хвилині Тімо Вернер намагався забити у ворота противника, однак не зміг пробити Джордана Пікфорда, після передачі на хід до лівого кута воротарського.

На 39-й хвилині Кай Хавертц отримав передачу на хід в центральну зону перед штрафним, але не зміг прокинути м’яч повз Кайла Уокера.

Арбітр дав додатково хвилину гравцям, однак і це не змінило позиції команд. Тож перший тайм закінчився з рахунком 0:0.

У першій половині матчу Євро-2020 спостерігався високий рівень боротьби між командами. Німці почали гру в більш агресивному стилі, ніж суперники. Однак згодом перевага перейшла до збірної Англії, у якої було кілька непоганих моментів.

Збірна Англії з перших хвилин другого тайму взяла під контроль м’яч.

Так, на 48-й хвилині Хавертц намагався забити гол, однак Пікфорд зумів в стрибку перевести м’яч на кутовий.

Вже на 75-й хвилині матчу англійці зуміли забити у ворота німців. Так, Люк Шоу низом покотив з лівого флангу на ближній кут воротарського, куди набіг з ударом Рахім Стерлінг.

На 81-й хвилині Томас Мюллер намагався влучити у ворота англійців, однак промахнувся, пробивши повз ліву штангу.

А от на 86-й хвилині Гаррі Кейн забив у ворота німців і збільшив надії своєї команди.

Таким чином команда Англії продовжила свою серію без пропущених голів на чемпіонаті Європи 2020.