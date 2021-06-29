Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур ушел с должности после неудовлетворительного результата команды на Евро-2020.

После совещаний с представителями Федерации футбола Нидерландов стороны приняли решение разорвать контракт. Его условием было достижение стадии 1/4 финала турнира, но Нидерланды вылетели с турнира в 1/8 финала от Чехии.

— В ожидании оценки я решил не продолжать работу в качестве национального тренера. Ясно, что цель не была достигнута, — заявил Де Бур, объяснив свое увольнение нарастающим давлением.

На должности он был менее года. Он возглавил сборную в сентябре 2020 года после того, как прежний тренер Рональд Куман согласился стать тренером Барселоны. Под руководством де Бура Нидерланды провели 15 матчей.

На Евро-2020 его команда победила во всех трех матчах группы, но вылетела на первой стадии плей-офф от Чехии (0:2), которая считалась аутсайдером в этом матче.

Источник: Федерация футбола Нидерландов

Фото: Федерация футбола Нидерландов