Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Европейским Союзом о масштабной финансовой поддержке Украины на сумму до 90 млрд евро. Документ касается утверждения соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

Законопроект определяет механизмы привлечения средств в течение 2026–2027 годов. Финансирование планируется направить на покрытие потребностей государственного бюджета, поддержку макрофинансовой стабильности и укрепление обороноспособности страны.

Согласно условиям соглашения, в 2026 году Украина может получить до €45 млрд. Из этой суммы до €28,3 млрд предусмотрено на оборонное направление — закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Еще €16,7 млрд должны пойти на финансирование бюджета и поддержку экономической стабильности.

Бюджетную часть помощи разделят на два инструмента: до €8,35 млрд Украина получит в качестве макрофинансовой помощи, еще столько же — через механизм Ukraine Facility.

В меморандуме также прописаны условия получения средств. Макрофинансовая помощь будет поступать тремя траншами — €3,2 млрд, €3,7 млрд и €1,45 млрд. Для получения каждого из них Украина должна выполнить ряд обязательств.

Условия для траншей

Для получения первого транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд условий в сфере налоговой, таможенной и финансовой политики. В частности, правительство должно подать в Верховную Раду законопроекты об отмене налоговых льгот для международных посылок (кроме товаров для сектора безопасности и обороны), а также о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Кроме того, одним из требований является принятие закона о продлении действия военного сбора на уровне 5% еще на три года. Ожидается, что это обеспечит не менее 140 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Также Кабинет министров должен утвердить порядок разработки и оценки государственных инвестиционных стратегий и обновить Стратегию управления государственными финансами вместе с планом ее реализации.

Среди других условий — представление на рассмотрение правительства нового Таможенного кодекса для гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС, а также назначение нового постоянного руководителя Государственной таможенной службы.

Для второго — окончательно принять соответствующие законопроекты, а также ввести новую систему оценки имущества. Третий транш предусматривает реформирование льготного налогового режима, упрощение администрирования НДС и представление новой Стратегии публичных закупок на 2027–2030 годы.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос ратификации уже 28 мая.

Ранее Европейский Союз согласовал пакет финансовой поддержки для Украины на €90 млрд. Предполагается, что кредит будет погашаться за счет будущих репараций от России за ущерб, нанесенный Украине в результате войны.

