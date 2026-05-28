В ночь на 28 мая, начиная с 18:30 27 мая, Россия атаковала Украину 148 средствами воздушного нападения.

Ночная атака на Украину 28 мая: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг нанес удар по Украине аэробалистической ракетой Кинжал (район пуска – воздушное пространство Липецкой области) и 147 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание аэробалистической ракеты Кинжал и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

