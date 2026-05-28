За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 317 боевых столкновений. Потери личного состава противника составляют не менее 1 160 оккупантов. За ночь силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 138 вражеских дронов.

Атака на юг Одесской области

По словам главы ОВА Олега Кипера, ночью российские ударные беспилотники атаковали юг Одесской области. Зафиксировано попадание дрона в частный жилой дом и объект инфраструктуры. В соседних домах в результате взрывов повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью оккупанты более 20 раз обстреляли два района области. Обстреливали с помощью беспилотников и артиллерии.

В Павлоградском районе удары пришлись на Павлоград и Богдановскую общину. Повреждены пятиэтажный дом, частный дом и лицей. Пострадал 38-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. 69-летняя женщина и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе от вражеских ударов пострадали Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Разрушены жилой дом и АЗС.

Атака на Полтавскую область

Ночью во время вражеской атаки на Полтавщине работали силы противовоздушной обороны. Зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА в Полтавской общине. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, сообщил руководитель Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Непогода в Кировоградской области

Из-за непогоды в Кировоградской области без света остались 33 населенных пункта — сработали системы защиты ЛЭП. Аварийные бригады ЧАО Кировоградоблэнерго работают на местах аварий, сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской областной военной администрации.

Подразделения ГУ ГСЧС и коммунальщики также ликвидируют последствия непогоды.

Обстрел детской площадки в Херсоне из РСЗО

В среду, 27 мая, оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона из реактивной системы залпового огня. Зафиксировано попадание в детскую площадку. Двое детей получили ранения, погиб мужчина.

Еврокомиссия откроет первый переговорный кластер

16 июня Европейская комиссия представит предложение об открытии первого переговорного кластера в рамках вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Документ планируется вынести на рассмотрение во время заседания министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Если предложение будет поддержано, лидеры ЕС смогут утвердить соответствующее решение уже через два дня — во время заседания Европейского Совета в Брюсселе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

