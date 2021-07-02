Долгожданное Евро-2020 стартовало 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоялось на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.

Матчи Евро-2020 принимают 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего в турнире принимают участие 24 команды.

По регламенту, на стадии группового этапа каждой из сборных предстоит сыграть по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Групповой этап стартовал 11 июня и завершился 23 июня. Матчи 1/8 финала состоялись 26-29 июня, четвертьфиналы запланированы на 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.

1/4 финала

Пятница, 2 июня

19:00 Швейцария _:_ Испания 22:00 Бельгия _:_ Италия

Суббота, 3 июня

19:00 Чехия _:_ Дания 22:00 Украина _:_ Англия

1/8 финала

Суббота, 26 июня

19:00 Уэльс 0:4 Дания 22:00 Италия 2:1 Австрия

Воскресенье, 27 июня

19:00 Нидерланды 0:2 Чехия 22:00 Бельгия 1:0 Португалия

Понедельник, 28 июня

19:00 Хорватия 3:5 Испания 22:00 Франция 3:3 (пен. 4:5) Швейцария

Вторник, 29 июня

19:00 Англия 2:0 Германия 22:00 Швеция 1:2 Украина

Групповой этап

1 тур

Пятница, 11 июня

22:00 А Турция 0:3 Италия

Суббота, 12 июня

16:00 А Уэльс 1:1 Швейцария 19:00 В Дания 0:1 Финляндия 22:00 В Бельгия 3:0 Россия

Воскресенье, 13 июня

16:00 D Англия 1:0 Хорватия 19:00 С Австрия 3:1 Северная Македония 22:00 С Нидерланды 3:2 Украина

Понедельник, 14 июня

16:00 D Шотландия 0:2 Чехия 19:00 Е Польша 1:2 Словакия 22:00 Е Испания 0:0 Швеция

Вторник, 15 июня

19:00 F Венгрия 0:3 Португалия 22:00 F Франция 1:0 Германия

2 тур

Среда, 16 июня

16:00 В Финляндия 0:1 Россия 19:00 А Турция 0:2 Уэльс 22:00 А Италия 3:0 Швейцария

Четверг, 17 июня

16:00 С Украина 2:1 Северная Македония 19:00 В Дания 1:2 Бельгия 22:00 С Нидерланды 2:0 Австрия

Пятница, 18 июня

16:00 Е Швеция 1:0 Словакия 19:00 D Хорватия 1:1 Чехия 22:00 D Англия 0:0 Шотландия

Суббота, 19 июня

16:00 F Венгрия 1:1 Франция 19:00 F Португалия 2:4 Германия 22:00 E Испания 1:1 Польша

3 тур

Воскресенье, 20 июня

19:00 А Италия 1:0 Уэльс 19:00 А Швейцария 3:1 Турция

Понедельник, 21 июня

19:00 С Северная Македония 0:3 Нидерланды 19:00 С Украина 0:1 Австрия 22:00 В Россия 1:4 Дания 22:00 В Финляндия 0:2 Бельгия

Вторник, 22 июня

22:00 D Хорватия 3:1 Шотландия 22:00 D Чехия 0:1 Англия

Среда, 23 июня

19:00 E Словаччина 0:5 Испания 19:00 E Швеция 3:2 Польша 22:00 F Германия 2:2 Венгрия 22:00 F Португалия 2:2 Франция

Турнирная таблица

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Италия 3 3 0 0 7 0 9 2. Уэльс 3 1 1 1 3 2 4 3. Швейцария 3 1 1 1 4 5 4 4. Турция 3 0 0 3 1 8 0

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Бельгия 3 3 0 0 7 1 9 2. Дания 3 1 0 2 5 4 3 3. Финляндия 3 1 0 2 1 3 3 4. Россия 3 1 0 2 2 7 3

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Нидерланды 3 3 0 0 8 2 9 2. Австрия 3 2 0 1 4 3 6 3. Украина 3 1 0 2 4 5 3 4. Северная Македония 3 0 0 3 2 8 0

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Англия 3 2 1 0 2 0 7 2. Хорватия 3 1 1 1 4 3 4 3. Чехия 3 1 1 1 3 2 4 4. Шотландия 3 0 1 2 1 5 1

Группа E

№ Команда И П Н П З П О 1. Швеция 3 2 1 0 4 2 7 2. Испания 3 1 2 0 6 1 5 3. Словакия 3 1 0 2 2 7 3 4. Польша 3 0 1 2 4 6 1

Группа F