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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Игрок сборной Украины перешел в российский клуб

Дмитро Іванісеня

Бывший полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня близок к подписанию контракта с новичком РПЛ.

Игрок уже прибыл в расположение самарских Крыльев Советов, которые проходят тренировочный сбор в Сербии.

27-летний украинец, последние два сезона выступавший за луганчан, является игроком сборной Украины.

Иванисеня дебютировал за желто-синих в матче против Эстонии, состоявшемся в ноябре 2019 года.

В субботу, 3 июля, в Риме на Стадио Олимпико состоится матч четвертьфинала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

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Судья даст стартовый свисток к началу игры в 22.00 по киевскому времени.

О том, где можно посмотреть матч Украина – Англия читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: пресс-служба Крыльев Советов

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