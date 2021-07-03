Гравець збірної України перейшов до російського клубу

Колишній півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня близький до підписання контракту з новачком РПЛ.
Гравець вже прибув до розташування самарських Крильєв Совєтов, які проходять тренувальний збір у Сербії.
27-річний українець, який останні два сезони виступав за луганчан, є гравцем збірної України.
Іванісеня дебютував за жовто-синіх в матчі проти Естонії, який відбувся в листопаді 2019 року.
У суботу, 3 липня, в Римі на Стадіо Олімпіко відбудеться матч чвертьфіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.
Суддя дасть стартовий свисток до початку гри о 22.00 за київським часом.
Про те, де можна подивитися матч Україна – Англія читайте в матеріалі Фактів ICTV.