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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Гравець збірної України перейшов до російського клубу

Дмитро Іванісеня

Колишній півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня близький до підписання контракту з новачком РПЛ.

Гравець вже прибув до розташування самарських Крильєв Совєтов, які проходять тренувальний збір у Сербії.

27-річний українець, який останні два сезони виступав за луганчан, є гравцем збірної України.

Іванісеня дебютував за жовто-синіх в матчі проти Естонії, який відбувся в листопаді 2019 року.

У суботу, 3 липня, в Римі на Стадіо Олімпіко відбудеться матч чвертьфіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.

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Суддя дасть стартовий свисток до початку гри о 22.00 за київським часом.

Про те, де можна подивитися матч Україна – Англія читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: пресс-служба Крыльєв Совєтов

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