В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Англии. Встреча состоится 3 июля в Риме на Стадио Олимпик.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Украина — Англия?

Отечественные болельщики могут посмотреть футбол в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 4 июля в 8.10 и 15.45 на Футбол 3, 11.40 и 22.45 на Футбол 2 и в 19.10 на Футбол 1.

Сборная Англии занимает четвертое место в рейтинге ФИФА. С 2016 года команду возглавляет британский специалист Гарет Саутгейт. Украинцы идут на 24-й позиции в рейтинге.

Три льва остаются единственной командой на турнире, кто еще не пропустил ни одного мяча в свои ворота. На стадии группового этапа англичане забили только два раза — по одному голу в ворота Чехии и Хорватии, что позволило им праздновать минимальную победу. Еще одну игру с шотландцами они завершили ничьей.

В 1/8 финала подопечные Саутгейта обыграли сборную Германии со счетом 2:0.

Подопечные Андрея Шевченко в первом матче группового этапа уступили Нидерландам (2:3), далее обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили минимально Австрии 0:1.

В первом матче плей-офф Евро-2020 сине-желтые в овертайме взяли верх над командой Швеции со счетом 2:1.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 проходят в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из команд сыграла по три матча. В 1/8 финала вышли сборные, занявшие первые два места в своих квартетах, а также четыре лучших команды, финишировавшие третьими в группах.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.

Фото: УАФ