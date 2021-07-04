Украина крупно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины встречалась с командой Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. Игра состоялась в Риме на Стадио Олимпико и завершилась разгромной победой подопечных Саутгейт со счетом 4:0.

Первый гол, как гроза среди ясного неба, уже на четвертой минуте вколотил в сетку ворот сине-желтых форвард англичан Харри Кейн после прострела с фланга от Рахима Стерлинга. Кейн подошел ближе к воротам и перестрелял Георгия Бущана.

В середине первой половины встречи из-за травмы не смог продолжить игру Сергей Кривцов, которого заменыл Виктор Цыганков.

Во втором тайме Англия снова забила быстрый гол после стандарта. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Чтобы забить третий гол Кейну понадобилось четыре минуты. В этом взятии ворот ему ассистировал снова Шоу.

Четвертый и заключительный гол сине-желтые пропустили от Джордана Хендерсона, который только вышел на замену. Для капитана Ливерпуля это первый гол в футболке трех львов.

Стартовые составы:

Украина: Бущан, Забарный, Зинченко, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Забарный, Зинченко, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук. Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт. Голы: Кейн, 4, 50 Магуайр, 46 Хендерсон, 63

За выход в финал Англия поспорит с командой Дании. Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия, где собрали все самые острые моменты встречи.