Украина — Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины и команда Англии встретятся 3 июля на Стадио Олимпик в Риме в рамках матча 1/4 финала Евро-2020.

Это будет восьмая очная встреча команд. Впервые они встретились в 2000 году в товарищеской встрече. Тогда фортуна была на стороне команды трех львов (2:0). Последний раз сборные свел жребий в отборе на ЧМ-2018. Игра в Украине завершилась ничейным счетом 0:0.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 1.45. Успех украинцев оценивается в 8.60. Ничейный исход встречи в основное время — 4.60.

На проход англичан в полуфинал дают 1.20, а украинцев — 5.00.

Встречу в Риме доверили немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Феликсом Брыхом. Ему будут ассистировать соотечественники: Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный рефери системы VAR — немец Марко Фритц. Его ассистенты: Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Англия начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.