Экс-игрок сборной Франции и Манчестер Юнайтед Патрис Эвра пошутил над выходом команды Англии в 1/2 Евро-2020. Знаменитый защитник записал остроумное видео, где потроллил англичан.

Last time England won anything the ???????? were still alive ???????????? #england #itscominghome #euro2020 #fishandchips #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/7Idx9xbY9b

— Patrice Evra (@Evra) July 5, 2021