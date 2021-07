Екс-гравець збірної Франції та Манчестер Юнайтед Патріс Евра пожартував над виходом команди Англії в 1/2 Євро-2020. Знаменитий захисник записав дотепне відео, де потролив англійців.

Last time England won anything the ???????? were still alive ???????????? #england #itscominghome #euro2020 #fishandchips #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/7Idx9xbY9b

— Patrice Evra (@Evra) July 5, 2021