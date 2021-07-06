Екс-гравець збірної Франції та Манчестер Юнайтед Патріс Евра пожартував над виходом команди Англії в 1/2 Євро-2020. Знаменитий захисник записав дотепне відео, де потролив англійців.
Last time England won anything the ???????? were still alive ???????????? #england #itscominghome #euro2020 #fishandchips #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/7Idx9xbY9b
— Patrice Evra (@Evra) July 5, 2021
Футболіст у своєму жартівливому відеозверненні заявив, що Англія востаннє що-небудь вигравала, коли ще були живі динозаври.
Так, Англія жодного разу не вигравала чемпіонат Європи. Найкращим їхнім результатом був півфінал у 1968-му та 1996-му.
3 липня відбувся матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Із рахунком 4:0 підопічні Саутгейта обіграли українську збірну.
Уже 7 липня Англія позмагається з командою Данії за вихід у фінал чемпіонату Європи.