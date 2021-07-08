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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Из-за лазера в лицо Шмейхелю: УЕФА открыл дело против Англии после полуфинала

Штаб-квартира УЄФА у Ньоні

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании, в котором подопечные Гарета Саутгейта победили со счетом 2:1 после экстра-таймов.

Встреча состоялась 7 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. В основное время команды обменялись голами, а в овертайме Англия заработала в спорной ситуации с падением Рахима Стерлинга в штрафной датчан пенальти, который со второй попытки реализовал форвард англичан Харри Кейн.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель справился с ударом Кейна, но отбил мяч перед собой. На добивании первым оказался форвард сборной Англии. Перед пробитием пенальти в лицо Шмейхеля неизвестный с трибун светил лазерной указкой.

В УЕФА сообщили, что открыли дело против англичан, чтобы расследовать инцидент со Шмейхелем.

Обвинения против Англии:

  • использование лазерной указки ее болельщиками — статья 16 Дисциплинарного регламента УЕФА;
  • неподобающее поведение болельщиков сборной Англии во время исполнения государственного гимна Дании — Статья 16 (2) Дисциплинарного регламента УЕФА;
  • использование пиротехники английскими болельщиками.

Дело будет рассматривать Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА.

Победа подопечных Гарета Саутгейта в матче с Данией в полуфинале получилась скандальной из-за сомнительного пенальти в ворота Дании. Решение арбитра назначить одиннадцатиметровый удар раскритиковали ряд футбольных специалистов, среди которых Арсен Венгер и Жозе Моуринью.

Источник: УЕФА

Фото: Depositphotos

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