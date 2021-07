Это не пенальти! Венгер и Моуринью раскритиковали арбитра матча Англия — Дания

В финале Евро-2020 встретятся команды Италии и Англии. Победа подопечных Гарета Саутгейта в матче с Данией в полуфинале вызвала скандал в футбольном пространстве.

Победный гол англичан в экстра-тайме уже назвали самым спорным решением арбитра на протяжении всего турнира. На 103-й минуте форвард Англии Рахим Стерлинг вошел в штрафную соперника и упал после единоборства с датским защитником Йоакимом Мехле.

Арбитр встречи Данни Маккели трактовал момент так, что датчанин зацепил ногой Стерлинга, хотя на повторе это разглядеть сложно. После нескольких повторов 11-метровый не выдавался очевидным, но после изучения момента VAR арбитр указал на точку.

В момент, когда Мехле якобы задел Стерлинга на поле было сразу два мяча — второй у углового флажка ворот Дании.

С первой попытки Каспер Шмейхель справился с ударом Харри Кейна, но англичанин забил на добивании. Англия удержала счет до свистка и вышла в финал Евро-2020.

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер раскритиковал работу судейской бригады на матче.

“No penalty, I don’t understand why VAR has asked the referee to look at it!”

Arsene Wenger has had his say on that England penalty…

