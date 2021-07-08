Это не пенальти! Венгер и Моуринью раскритиковали арбитра матча Англия — Дания

В финале Евро-2020 встретятся команды Италии и Англии. Победа подопечных Гарета Саутгейта в матче с Данией в полуфинале вызвала скандал в футбольном пространстве.

Победный гол англичан в экстра-тайме уже назвали самым спорным решением арбитра на протяжении всего турнира. На 103-й минуте форвард Англии Рахим Стерлинг вошел в штрафную соперника и упал после единоборства с датским защитником Йоакимом Мехле.

Арбитр встречи Данни Маккели трактовал момент так, что датчанин зацепил ногой Стерлинга, хотя на повторе это разглядеть сложно. После нескольких повторов 11-метровый не выдавался очевидным, но после изучения момента VAR арбитр указал на точку.

В момент, когда Мехле якобы задел Стерлинга на поле было сразу два мяча — второй у углового флажка ворот Дании.

С первой попытки Каспер Шмейхель справился с ударом Харри Кейна, но англичанин забил на добивании. Англия удержала счет до свистка и вышла в финал Евро-2020.

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер раскритиковал работу судейской бригады на матче.

— Это не пенальти! Не понимаю, почему VAR не просил арбитра посмотреть повтор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью, — сказал Венгер в эфире beIN Sports.

“No penalty, I don’t understand why VAR has asked the referee to look at it!” Arsene Wenger has had his say on that England penalty… #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020 Watch Now — https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/cYiv030Aw4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021

Наставник римской Ромы Жозе Моуринью тоже уверен, что пенальти не было, но победила лучшая команда.

— Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, Англия заслужила победу. Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решение рефери. И еще меньше я не понимаю тот факт, что VAR не отменил решение судьи, — сказал Моуринью изданию TalkSPORT.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин тоже высказался касательно спорного пенальти после падения Стерлинга.

— Англия показала характер и проявила смелость. Саутгейт выполнил блестящую работу. Что касается пенальти, то мне кажется, что его не было, — приводит слова Кина Sky Sports.

Бывший игрок сборной Англии и Ливерпуля Майкл Оуэн радуется выходу национальной команды в финал, но тоже выразил сомнение относительно решения рефери.

— Не уверен, что был пенальти, но какая разница, — написал Овен на своей странице в Twitter.

There we go!!!!

Not sure it was a pen but who cares — michael owen (@themichaelowen) July 7, 2021

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд тоже разочарован решением арбитра.

— Я этого не вижу. Я просто не вижу в этом наказания. Думаю, это сложно. Одно дело проиграть бой, но сделать это так очень раздражает и жаль ребят. Это очень грустно так покинуть турнир, — приводит слова Юльманна Bt.

В другом полуфинале сборная Италии обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти. Решающий гол не реализовал Альваро Мората, хотя благодаря его результативному удару в основное время команды перешли к овертайма.