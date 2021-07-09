11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится ожидаемый матч Англия — Италия в пределах финала Евро-2020. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями относительно будущего ожесточенного поединка титанов.

— Сборная Англии — это хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление, — объяснил тренер сине-желтых.

По его мнению, такая игра очень хорошо отработана итальянцами, что и дает им преимущество перед финальным боем.

— Атмосфера на Уэмбли станет настоящим котлом для сборной Италии, — добавляет Шевченко.

Но, по его словам, у каждой команды есть сильные и слабые места, и итальянцы их изучит перед игрой с англичанами.

6 июля в первом матче полуфинала чемпионата Европы сборная Италии вырвала победу в Испании благодаря серии пенальти (4:2).

А уже 7 июля Англия соревновалась с Данией. И в экстра-тайме англичане сумели дожать датчан благодаря сомнительному пенальти Гарри Кейна (2:1).

Таким образом сборные Италии и Англии вышли в финал Евро-2020. Уже совсем скоро они поспорят за трофей на стадионе в Лондоне.

Подробные результаты матчей Евро-2020 можно посмотреть в материале Фактов ICTV.

Источник: Football Italia