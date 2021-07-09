11 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться очікуваний матч Англія – Італія у межах фіналу Євро-2020. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями щодо майбутнього запеклого поєдинку титанів.

– Збірна Англії – це хороша команда, однак вона досі не зустрічалася з суперником, який справді міг би чинити на неї тиск, – пояснив тренер синьо-жовтих.

На його думку, така гра дуже добре відпрацьована італійцями, що і віддає їм перевагу перед фінальним боєм.

– Атмосфера на Вемблі стане справжнім котлом для збірної Італії, – додає Шевченко.

Але, за його словами, у кожної команди є сильні та слабкі місця, і італійці їх вивчать перед грою з англійцями.

6 липня у першому матчі півфіналу чемпіонату Європи збірна Італії вирвала перемогу в Іспанії завдяки серії пенальті (4:2).

А вже 7 липня Англія змагалась з Данією. І в екстра-таймі англійці зуміли дотиснути датчанів завдяки сумнівному пенальті Гаррі Кейна (2:1).

Таким чином збірні Італії та Англії вийшли у фінал Євро-2020. Уже зовсім скоро вони посперечаються за трофей на стадіоні у Лондоні.

Детальні результати матчів Євро-2020 можете переглянути у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Football Italia