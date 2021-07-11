Победа: украинская легкоатлетка установила рекорд на Чемпионате Европы

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд молодежного Чемпионата Европы.
Национальный олимпийский комитет рассказал о победе украинки в этом турнире.
Магучих сумела взять планку в два метра, завоевав золото по прыжкам в высоту на молодежном первенстве континента, которое состоялось в Таллинне.
— Ура, имеем еще одну победу на молодежном первенстве континента, – сказано в заявлении.
19-летняя Елена выступала в группе U-23. Ей удалось побить рекорд россиянки Светланы Лапиной.
Источник: НОК Украины
Фото: НОК Украины