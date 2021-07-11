Перемога: українська легкоатлетка встановила рекорд на Чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд молодіжного Чемпіонату Європи.
Національний олімпійський комітет розповів щодо перемоги українки в цьому турнірі.
Магучіх змогла взяти планку в два метри, завоювавши золото зі стрибків у висоту на молодіжній першості континенту, що відбулася у Таллінні.
– Ура, маємо ще одну перемогу на молодіжній першості континенту, – йдеться в заяві.
19-річна Олена виступала в групі U-23. Їй вдалося побити рекорд росіянки Світлани Лапіної.
Джерело: НОК України
Фото: НОК України