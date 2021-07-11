Перемога: українська легкоатлетка встановила рекорд на Чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд молодіжного Чемпіонату Європи.

Національний олімпійський комітет розповів щодо перемоги українки в цьому турнірі.

Магучіх змогла взяти планку в два метри, завоювавши золото зі стрибків у висоту на молодіжній першості континенту, що відбулася у Таллінні.

– Ура, маємо ще одну перемогу на молодіжній першості континенту, – йдеться в заяві.

19-річна Олена виступала в групі U-23. Їй вдалося побити рекорд росіянки Світлани Лапіної.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України