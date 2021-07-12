11 июля прошел матч Италия — Англия в рамках финала Евро-2020. Триумф получили подопечные Манчини в серии пенальти 3:2.

Стало известно, какой денежный приз получат игроки сборной Италии за свои усилия на Евро-2020.

Сколько заработала Италия на Евро-2020:

гарантированные средства за участие — €9,25 млн;

бонусы за достижения на групповом этапе — €4,5 млн (1,5 + 1,5 + 1,5)

выход в 1/8 финала — €2 млн;

выход в 1/4 финала — €3,25 млн;

выход в 1/2 финала — €5 млн;

выход в финал — €7 млн;

победа в финале — €3 млн.

Таким образом итальянцы, выиграв все три игры на групповом этапе к титулу, заработали €34 млн на Евро-2020.

По данным УЕФА, это максимально возможный заработок за весь турнир.

В то же время Англия, выиграв два матча и сыграв вничью в одном из групповых матчей, заработала €29,75 млн.

После победы 26 игроков Италии потенциально теперь смогут получить бонусы на сумму около €500 тыс.

На чемпионате Европы деньги добавляются за результаты на групповом этапе и прохождение каждой стадии.

Источник: УЕФА