РФ атаковала поезд Днепр — Запорожье: вспыхнул пожар, погибла проводница
- Россия атаковала поезд сообщением Днепр – Запорожье.
- В нем находились пассажиры, которых удалось своевременно эвакуировать.
- Известно, что погибла одна из проводниц, которая вернулась в поезд во время атаки.
Россия атаковала поезд сообщением Днепр – Запорожье, в результате чего произошел пожар.
Атака на поезд Днепр – Запорожье 8 сентября: что известно
После атаки РФ на поезд сообщением Днепр – Запорожье погибла одна из проводниц.
– Террор против пассажирских поездов продолжается. На этот раз в сообщении Днепр – Запорожье. Прицельное попадание по региональному поезду, – сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в Facebook.
Он отметил, что во время мониторинга угроз поезд заранее остановили, пассажиры перешли в мобильное укрытие и не пострадали.
Кроме того, он обнародовал видео охваченного огнем вагона поезда.
В Укрзализныце рассказали детали гибели проводницы во время атаки поезда. Известно, что она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизни.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги. Вся железнодорожная семья вместе с ними в этот трудный момент. Эта трагедия еще раз напоминает: при эвакуации каждая секунда имеет значение. Нельзя возвращаться в поезд или оставаться рядом с ним после объявления об опасности, — отметили в Укрзализныци.
Перцовский отметил, что для оперативного подвоза пассажиров совместно с Днепропетровской и Запорожской обладминистрациями организуют автобусы.