Россия атаковала поезд сообщением Днепр – Запорожье, в результате чего произошел пожар.

Атака на поезд Днепр – Запорожье 8 сентября: что известно

После атаки РФ на поезд сообщением Днепр – Запорожье погибла одна из проводниц.

– Террор против пассажирских поездов продолжается. На этот раз в сообщении Днепр – Запорожье. Прицельное попадание по региональному поезду, – сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в Facebook.

Он отметил, что во время мониторинга угроз поезд заранее остановили, пассажиры перешли в мобильное укрытие и не пострадали.

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Кроме того, он обнародовал видео охваченного огнем вагона поезда.

В Укрзализныце рассказали детали гибели проводницы во время атаки поезда. Известно, что она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизни.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги. Вся железнодорожная семья вместе с ними в этот трудный момент. Эта трагедия еще раз напоминает: при эвакуации каждая секунда имеет значение. Нельзя возвращаться в поезд или оставаться рядом с ним после объявления об опасности, — отметили в Укрзализныци.

Перцовский отметил, что для оперативного подвоза пассажиров совместно с Днепропетровской и Запорожской обладминистрациями организуют автобусы.

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