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Дмитро Кудрявцев |

Сразу двое футболистов сборной Украины претендуют на премию Golden Boy-2021

Ілля Забарний_Збірна України з футболу

Сразу двое украинских игроков прошли в топ-80 претендентов на премию Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

В число номинантов вошел защитник киевского Динамо Илья Забарный и вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин.

Оба футболиста попали в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020, однако Забарный провел на турнире все игры, тогда как Трубин на поле так ни разу и не вышел.

В первом раунде отбора на премию Golden Boy-2021 участвовали 100 футболистов, родившихся после 1 января 2001 года.

Официальное объявление победителя состоится 15 октября в Турине.

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В прошлом году премию получил стал нападающий дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Фото: УАФ

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